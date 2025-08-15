Na gašenju požara u Crnoj Gori angažovan helikopter iz BiH

Posada i helikopter Oružanih snaga BiH i danas su angažovani na gašenju požara u Crnoj Gori.

Od ranih jutarnjih sati požar su gasili u rejonu mjesta Dinoša, a potom su nastavili aktivnost u rejonu naselja Piper.

Helikopter Oružanih snaga BiH – UH-1H II sa šestočlanom posadom upućen je na aktivnost gašenja požara u Crnu Goru u srijedu naveče, a gašenje požara je započeto juče, 14. augusta, u rejonu mjesta Gornje Mrke, gdje su uspjeli lokalizovati vatrenu stihiju, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

