Na hrvatskom primorju izbio požar, uhapšen strani državljanin

U subotu, 9. augusta 2025. godine, oko 14:53 sati, na otoku Čiovu u uvali Racetinova, između Gornjeg i Donjeg Okruga, izbio je požar na području obraslom suhom travom i borovom šumom. Zbog sigurnosti građana i zaštite imovine na teren su upućene dodatne policijske patrole, policijski čamac Postaje pomorske policije te pripadnici Interventne policije Split, kako bi osigurali nesmetan rad protupožarnih aviona.

Policija je na moru zatekla gumenjak za koji se, prema prikupljenim informacijama, sumnja da je povezan s nastankom požara. Pretpostavlja se da je vatra izbila zbog odbačenog opuška cigarete. Na plovilu je zatečen 64-godišnji državljanin Argentine koji je uhapšen. Protiv njega će biti podnesena krivična prijava zbog sumnje na krivično djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehata, a tokom dana bit će predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Istog dana, oko 22 sata, na igralištu u Kučinama maloljetna osoba ispalila je signalnu raketu koja je pala na područje Podina i izazvala požar. Gorjeli su trava i nisko rastinje, a vatra je brzo lokalizirana i ugašena intervencijom vatrogasaca. Nad maloljetnikom će, uz prisustvo roditelja, biti provedeno kriminalističko istraživanje.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska apeluje na građane da, zbog visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda, posebno oprezno postupaju sa zapaljivim sredstvima u prirodi, posebno u blizini šumskih područja, te da se suzdrže od upotrebe pirotehnike koja može izazvati požar i ugroziti živote.