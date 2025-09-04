Nadarević-Vodenčarević: Vlada TK odlučila – ako imate više od 35 godina, djeca vam nisu vrijedna subvencije

Edina Rizvić Aščić
Naša stranka
Foto: Ilustracija

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je poziv za odabir korisnika sredstava za subvencioniranje troškova  smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama. Iz Naše stranke kažu da je poziv diskriminatoran jer mogu aplicirati roditelji u dobi do 35 godina.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Ovakav kriterij predstavlja neopravdano i diskriminatorno isključivanje roditelja starijih od 35 godina, bez ikakvog razumnog ili socijalno opravdanog obrazloženja. Starosna dob roditelja nije mjerilo ni potrebe ni odgovornosti prema djeci, a još manje ekonomske situacije porodice.

Roditelji koji su iznad starosne granice, a koji svakodnevno nose isti teret troškova, suočeni su s jasnom porukom da za njih podrške nema. Pozivam nadležne da hitno revidiraju uslove poziva i omoguće jednak pristup svim roditeljima, bez obzira na njihovu dob. Kantonalna podrška mora se temeljiti na principima socijalne pravednosti, jednakosti i stvarnih potreba djece i porodica, a ne na administrativnim i proizvoljno postavljenim granicama.

Roditelji nisu manje vrijedni niti u manoj potrebi samo zato što imaju 36 ili 40 godina. Djeca svih roditelja jednako zaslužuju podršku sistema”, rekla je Amra Nadarević Vodenčarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini TK.

