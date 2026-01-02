S početkom nove godine uvedene su dodatne promjene na graničnim prelazima. Hrvatska od 12. oktobra primjenjuje novi sistem evidencije ulaska i izlaska za državljane trećih zemalja, a od 1. januara 2026. njegova primjena je znatno proširena.

Radi se o sistemu koji uključuje fotografisanje putnika i uzimanje otisaka prstiju prilikom ulaska u šengenski prostor. Do sada se provodio postepeno – prvo četiri sata dnevno – dok se od Nove godine primjenjuje u punom kapacitetu, kroz osam sati dnevne i osam sati noćne smjene, prenosi BHRT.

Novi model omogućava kreiranje digitalnog profila putnika, a svaki naredni ulazak u Evropsku uniju vrši se putem biometrijske provjere fotografijom. Policija ističe da je fazna primjena olakšala prilagođavanje i službenicima i putnicima, iako su zadržavanja na granicama sada primjetno duža.

Putnici navode da gužve postoje, ali da razumiju potrebu za pojačanim kontrolama. Ipak, dio njih ističe nezadovoljstvo jer se procedura ponavlja pri svakom prelasku granice.

Određeni putnici neće biti obuhvaćeni novim provjerama, poput onih koji posjeduju važeće boravišne dozvole zemalja Evropske unije, dok će ostali prvi put prolaziti kroz ovaj sistem.

Nakon uvođenja EES-a, tokom 2026. godine očekuje se i početak primjene ETIAS sistema, koji će zahtijevati prethodnu digitalnu autorizaciju za putovanje putem mobilne aplikacije, uz naknadu od 20 eura.