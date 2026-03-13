Nafta ponovo iznad 100 dolara, pogledajte jutrošnje cijene goriva u Tuzli

Prema jutrošnjim berzqnskim podacima, nafta je oko 100 dolara po barelu. Iako je zabilježen blagi pad od oko 0,38 posto, cijena se i dalje zadržava iznad psihološke granice od 100 dolara, što potvrđuje da je tržište energenata i dalje nestabilno nakon velikih oscilacija posljednjih dana.

Istovremeno, jutrošnji pregled benzinskih pumpi u Tuzli pokazuje značajne razlike u cijenama goriva.

Cijena benzina Premium 95 trenutno se kreće od oko 2,24 KM do približno 2,51 KM po litru.

Kada je riječ o dizelu D5, raspon cijena je znatno veći. Najniže jutrošnje cijene su oko 2,66 KM po litru, dok se na pojedinim pumpama dizel prodaje i za oko 3,16 KM po litru.