Nafta ponovo skuplja, Crno more ostaje tačka rizika

Cijene nafte na svjetskim tržištima prošle sedmice su porasle, ali sporijim tempom nego ranije, jer se smiruju napetosti vezane za proteste u Iranu. Barel je na londonskom tržištu poskupio 1,2 posto na 64,13 dolara, dok je na američkom tržištu porast iznosio 0,5 posto, na 59,44 dolara.

Rast cijena se i dalje uglavnom povezuje s dešavanjima u Iranu i ranijim zatezanjem odnosa Teherana i Vašingtona. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump spominjao mogućnost vojne intervencije, a Iran uzvratio prijetnjama napadima na američke baze u regiji, Trump je sredinom sedmice poručio da odustaje od intervencije, navodeći da su iranske vlasti ublažile mjere protiv protesta.

Analitičari ocjenjuju da su rizici po snabdijevanje djelimično smanjeni, ali da tržište i dalje ostaje nervozno. Dodatni pritisak na cijene stigao je i nakon napada dronovima na tankere u Crnom moru, što je podiglo troškove ratnog osiguranja za taj region.