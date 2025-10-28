Najavljene radarske kontrole danas u Tuzli

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavilo je raspored radarskih kontrola brzine koje će se danas provoditi na području grada Tuzle.

Prema planu, kontrole su predviđene u sljedećim terminima i lokacijama:

13:00 do 14:00 sati ulica Bosne Srebrene

ulica 16:00 do 17:00 sati magistralni put M-18, Husino

magistralni put 20:00 do 21:00 sati ulica Mitra Trifunovića Uč

ulica 22:00 do 23:00 sati ulica Husinskih rudara

Vozačima se savjetuje poštivanje ograničenja brzine i ostalih saobraćajnih propisa, s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.