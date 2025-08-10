Najbolje gastronomske destivanije u BiH, prema pisanjima referenci na njihovim stranicama, vode nas na putovanje kroz gradove i regije gdje se okusi čuvaju generacijama, a gosti dočekuju kao prijatelji.

Travnik je nezaobilazna tačka na toj mapi, jer ćevabdžinica Hari Travnik već desetljećima važi za kultno mjesto ljubitelja roštilja. Poseban miris mesa, domaće lepinje i tradicija koja se prenosi s generacije na generaciju stvorili su reputaciju koja daleko prelazi granice ovog grada.

Pogledajte kako izgleda specijalitet iz ove ćevabdžinice.

Obilje tradicije u Mostaru

Hercegovina se može pohvaliti nizom adresa koje spajaju gastronomske destinacije i nezaboravne prizore. U Mostaru, restoran Šadrvan dočekuje goste u srcu starog grada, među kamenim ulicama i šarenim baštama, uz jela koja čuvaju duh hercegovačke kuhinje. Nedaleko od njega, Tima–Irma je postala simbol obilnih porcija, sočnog roštilja i tople atmosfere u kojoj se domaći i strani gosti osjećaju jednako dobrodošlo.

Hindin Han, smješten tik uz obalu rijeke, nudi pogled koji sam po sebi vrijedi posjete, ali i jela poput domaćih ćevapa i pita koje podsjećaju na kuhinju naših nana. Za one koji vole mirniji ambijent, Café de Alma pruža iskustvo bosanske kafe u najautentičnijem obliku, od pečenja zrna na licu mjesta do strpljivog objašnjavanja razlika između bosanske i turske kafe.

Bosanska Krajina ljepotica na rijekama nudi odličnu ponudu

U Bosanskoj Krajini, gdje god krenuli naićete na neku od prelijepih rijeka. Vrbas, Sana, Una…rijeke koje odišu mirisom, ljepotom, bistrinom i mirom čine ovaj dio Bosne jednim od najatraktivnijih za posjetiti, koji god restoran na nekoj od ovih rijeka odabrali uvjerit ćete se u izvrsnost bosanske kuhinje, ali i prelijep ambijent.