Najgora mjesta za čuvanje novca u kući i gdje je on zaista siguran

Odluka da se novac drži u kući umjesto u banci nosi ozbiljne rizike. Najvažnije je obratiti pažnju na zaštitu od fizičkih oštećenja – vlage, pare, insekata i propadanja papira i tinte – te spriječiti krađu ili gubitak u slučaju požara.

Ipak, mnogi i dalje prave iste greške i biraju skrovišta koja lopovi najprije provjeravaju, dok sama okolina dodatno ugrožava sigurnost novčanica.

Najčešće greške pri skrivanju novca

Jedna od najgorih navika jeste odlaganje novca u utičnice. Iako se nekima čini kao praktično skrovište, upravo tu provalnici najprije zavire. Osim toga, utičnice ne štite od vlage, vatre i štetočina, pa novčanice s vremenom propadaju.

Ni kutije za cipele ili drugi predmeti koji se lako izbace iz kuće nisu bezbjedni. Često završe na otpadu, poklone se ili izgube tokom selidbe, bez da iko provjeri njihov sadržaj.

Mnogi i dalje biraju čarape ili donje rublje kao skrovište. Međutim, tkanine su izložene znoju, pranju i vlazi, što na kraju ostavlja fleke i oštećuje papirni novac.

Posebno loše mjesto za skrivanje ušteđevine jeste kupatilo. Para i vlaga neprestano prodiru u prostor, pa papir brzo propada, tinta blijedi, a vlakna oslabe.

Klasična skrovišta nisu sigurna

Sakrivanje novca ispod madraca ili među jastucima možda je najstarija metoda, ali i najopasnija. To je prvo mjesto gdje će lopovi tražiti, a osim toga, insekti, tečnost ili vlaga lako mogu uništiti novčanice.

Ni frižider ni zamrzivač nisu dobra ideja. Kondenzacija i niske temperature oštećuju papir, dok postoji i rizik od prosipanja hrane.

Još opasnija skrovišta su podrumi, drveni podovi i dvorište. Vlaga, buđ, insekti i životinje brzo uništavaju novčanice, a zakopavanje u saksijama ili vrtu nosi rizik da se novac jednostavno izgubi tokom radova.

Stručnjaci upozoravaju i na neadekvatna pakovanja, poput gumenih traka ili tankih papira. Guma se lijepi i ostavlja tragove, a slabi materijali propuštaju vlagu i dodatno uništavaju novac.

Gdje je novac zaista siguran?

Najpouzdanije rješenje i dalje su bankovni sefovi, smješteni u trezorima pod strogim sigurnosnim mjerama, uz video–nadzor i zaštitu od požara. Iako može postojati lista čekanja zbog velike potražnje, banke jasno navode uslove i pogodnosti ove usluge, što olakšava poređenje i izbor.

Za one koji ipak žele da ušteđevinu zadrže kod kuće, najbolja opcija je sertifikovani kućni trezor. On mora biti vatrootporan i, po mogućnosti, čvrsto pričvršćen za zid ili pod na skrovitom mjestu. Važno je naglasiti da jeftini i nesertifikovani sefovi pružaju samo lažan osjećaj sigurnosti i ne mogu spriječiti odlučnog provalnika.