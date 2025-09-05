Najoštrija poruka iz Brisela: Izraelske akcije u Gazi okarakterisane kao genocid

Izvršna potpredsjednica Evropske komisije Teresa Ribera opisala je izraelske akcije u Gazi kao genocid, što predstavlja dosad najoštriju poruku iz Brisela. U govoru održanom na univerzitetu Sciences Po, Ribera je istakla da je Evropa previše podijeljena da bi djelovala po pitanju gladi, raseljavanja i ubijanja Palestinaca.

„Genocid u Gazi otkriva evropski neuspjeh da djeluje i govori jednim glasom, čak i dok se protesti šire evropskim gradovima, a 14 članica Vijeća sigurnosti UN-a traži trenutni prekid vatre“, naglasila je španska zvaničnica.

Ribera je i ranije bila među najglasnijim kritičarima izraelskih napada, ali je ovo prvi put da je situaciju izričito nazvala genocidom. Njene izjave uslijedile su u trenutku kada Izrael trpi sve jače međunarodne osude, uključujući i od strane tradicionalnih saveznika, uoči zasjedanja Generalne skupštine UN-a u New Yorku.

Belgija je ove sedmice najavila da će priznati Palestinu i nametnuti sankcije Izraelu, pridruživši se skupini zemalja koje će isti stav iznijeti pred UN. Ranije su priznanje palestinske države najavili i Francuska, kao i više od deset zapadnih zemalja, dok su Španija i Irska to formalno učinile 2024. godine.

Uprkos tome, unutar EU i dalje nema jedinstvenog stava o sankcijama Izraelu. Dok neke članice traže suspenziju trgovinskog sporazuma, Njemačka i Mađarska tome se otvoreno protive.

Do sada su i Europska komisija i većina evropskih vlada izbjegavale upotrebu termina genocid, koji u pravnom smislu označava radnje usmjerene na potpuno ili djelimično uništenje jednog naroda.