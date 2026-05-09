Naredna sedmica donosi promjenu vremena

U Tuzli se danas očekuje djelimično oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, uz prohladno jutro i dnevnu temperaturu do 21 stepen. Moguć je slab pljusak, a veća vjerovatnoća za padavine očekuje se poslije podne, posebno između 14 i 15 sati, te u večernjim satima od 18 sati, kada mogućnost padavina iznosi oko 70 posto.

Vjetar će biti slab do umjeren, bez većih udara. Za regiju Tuzla danas nema aktivnih upozorenja.

U narednih sedam dana očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme. Ponedjeljak, 11. maj, trebao bi biti topao, sa temperaturom do 26 stepeni i mogućim pljuskovima. Od utorka, 12. maja, očekuje se nagla promjena vremena, uz jaku kišu i pad temperature na 18 stepeni.

Srijeda, 13. maj, prema prognozi će biti izrazito hladna, sa temperaturom od samo dva stepena i obilnim padavinama. Do subote se očekuju temperature ispod 10 stepeni, uz stalne pljuskove. Upozorenje na obilne padavine za regiju Tuzla bit će aktivno od utorka, 12. maja, u 00:00 sati do petka, 15. maja, u 23:59 sati.

Tuzlanski kanton

U Tuzlanskom kantonu danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz porast temperature od jutarnjih 12 do poslijepodnevna 22 stepena. U prvom dijelu dana prognozira se malo do umjereno oblačno vrijeme, dok se poslije podne u većini gradova, među kojima su Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Kalesija, očekuje pojačana oblačnost i lokalni pljuskovi, posebno oko 16 sati.

Kratkotrajan intenzivniji pljusak moguć je u zapadnim dijelovima kantona, uključujući područje Gradačca. Vjetar će biti slab do umjeren, južnih smjerova, a aktivnih upozorenja za danas nema.

U narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo i osjetno hladnije vrijeme sa čestim padavinama. U ponedjeljak, 11. maja, još će biti relativno toplo, sa maksimalnih 26 stepeni, uz jačanje južnog vjetra i povećanu vlažnost.

Od utorka, 12. maja, dolazi do promjene vremena. Očekuje se obilna kiša, naročito u utorak, kada je moguće i do 20 milimetara padavina u kratkom periodu, uz nagli pad temperature.

U srijedu, 13. maja, bit će osjetno hladno, sa maksimalnim temperaturama od dva do četiri stepena, uz mogućnost susnježice na višim planinama, posebno na području Kladnja i Živinica.

Do kraja sedmice, od četvrtka, 14. maja, do subote, 16. maja, zadržat će se hladno i kišovito vrijeme, sa maksimalnim temperaturama od osam do 19 stepeni. Upozorenje za Tuzlanski kanton bit će na snazi od utorka, 12. maja, u 00:00 sati do subote, 16. maja, u 23:59 sati, saopćeno je sa Vremenskaprognoza.ba