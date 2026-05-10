Poznato kada stiže promjena vremena: Pljuskovi, grmljavina, grad i osjetan pad temperature

Bosnu i Hercegovinu narednih dana očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz smjenu toplog i sparnog zraka, lokalnih pljuskova, grmljavine, a potom i osjetniji pad temperature.

Kako su saopćili iz BH Meteo, sa jugozapada pristiže sve više vlažnog i nestabilnog zraka, zbog čega će danas do kraja dana lokalno biti kiše i pljuskova.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i tokom noći na ponedjeljak, 11. maja, kao i tokom ponedjeljka, kada se očekuju lokalna kiša, pljuskovi i grmljavina. U ponedjeljak poslijepodne na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, u Posavini i Semberiji, mogući su lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom i nevrijeme uz led.

Danas i sutra zadržat će se toplo i sparno vrijeme, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Tokom ponedjeljka lokalno su mogući i jaki udari juga. Dnevna temperatura kretat će se od 19 do 25 stepeni, a lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni. Relativno toplo bit će i tokom noći.

Značajnija promjena vremena očekuje se u utorak, 12. maja, prodorom hladnog fronta sa sjevera. Hladni front će se relativno brzo premještati preko zemlje i donijeti prolazno jaču kišu, pljuskove sa grmljavinom i osjetniji pad temperature.

Iz BH Meteo navode da ponegdje može biti i nevremena. Prodor hladnog fronta pratit će prolazno pojačan sjeverac, a na višim planinama, usljed naglog pada temperature, može pasti i malo snijega.

Navečer i tokom noći na srijedu, 13. maja, očekuje se postepeno razvedravanje. To će donijeti hladnu noć, uz lokalnu pojavu mraza u jutarnjim satima srijede.