Vrijeme idealno za boravak vani: Evo kakve nas temperature očekuju danas

U Bosni i Hercegovini jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme, a ugodne vremenske prilike očekuju se i tokom ostatka dana.

Prema mjerenjima u 8:00 sati, najhladnije je bilo na Sokocu gdje su izmjerena 4 stepena, dok je najtoplije u Mostaru 13 stepeni.

U Tuzli je u 9:00 sati bilo pretežno vedro, uz temperaturu zraka od 13 stepeni. Relativna vlažnost zraka iznosila je 57 posto, pritisak 985,5 hPa, a vjetar je puhao iz pravca sjeverozapada brzinom od 1 m/s, odnosno 4 km/h.

Danas će u BiH biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 19 i 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.