Narodno pozorište Tuzla u januaru donosi bogat i raznovrstan repertoar

Foto: Narodno pozorište Tuzla

Narodno pozorište Tuzla u januaru publici nudi raznovrstan i sadržajno bogat repertoar, koji obuhvata savremene i klasične dramske tekstove, predstave namijenjene djeci i odraslima, komedije, drame, kao i poetsko-scenske zapise.

Kako su saopćili iz Narodno pozorište Tuzla, publiku tokom januara očekuju večeri ispunjene emocijama, humorom i snažnim teatarskim porukama, u izvedbi domaćeg ansambla.

„Januarski repertoar donosi različite žanrove i forme, s ciljem da svako pronađe predstavu za sebe i doživi istinsko pozorišno iskustvo“, poručili su iz Narodnog pozorišta Tuzla.

Ulaznice za predstave mogu se kupiti na biletarnici pozorišta, kao i putem online platforme karter.ba.

„Vidimo se u Pozorištu“, poručili su iz Narodnog pozorišta Tuzla, pozivajući publiku da i u novoj godini ostane vjerna teatru i zajedničkim susretima u gledalištu.

