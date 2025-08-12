Naša stranka TK: Obrazovanje ne smije biti talac političkih veza

Naša stranka podržava rad Tužilaštva Tuzlanskog kantona u sprovođenju istražnih radnji po prijavi Ureda za borbu protiv korupcije TK protiv ministra Sevlida Hurtića. Vrijednost spornog tendera, koja iznosi gotovo 1.991.000 KM, čini ovaj slučaj jednim od najznačajnijih u oblasti obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, navodi se u saopćenju.

“Naša stranka podržava rad Tužilaštva Tuzlanskog kantona u sprovođenju istražnih radnji po prijavi Ureda za borbu protiv korupcije TK protiv ministra Sevlida Hurtića. Vrijednost spornog tendera, koja iznosi gotovo 1.991.000 KM, čini ovaj slučaj jednim od najznačajnijih u oblasti obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Ovo nije izolovan incident, već pokazatelj sistema u kojem se ponavljaju ozbiljna kršenja zakona i zloupotrebe javnih sredstava, na štetu budućnosti naše djece i obrazovnog sistema.

Ovo nije izolovan slučaj niti “slučajna greška”. Transparency International BiH je još 2023. godine prijavio sukob interesa, a ministar je 2024. godine ponovio isto djelo, samo ovaj put, prema navodima, preko štamparije iz Širokog Brijega. To pokazuje obrazac, svjesno, plansko i ponovljeno kršenje zakona.

Ovo je i pitanje odgovornosti prema javnim sredstvima. Na terenu vidimo da učenici na kraju školske godine vraćaju gotovo nove udžbenike. Zašto se onda svake godine kupuje isti broj novih udžbenika? Šta se radi sa vraćenim? Ko odlučuje o količinama i kome ide milionski posao? Ovo nisu pitanja bez odgovora, ovo su pitanja na koja neko neće da odgovori.

Pozivamo, Komisiju za borbu protiv korupcije Skupštine TK, Komisiju za obrazovanje Skupštine TK i Ministarstvo obrazovanja TK da se javno očituju i odgovore na ova pitanja. Također, tražimo da se Komisija za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine BiH, koja je već tražila očitovanja svih u lancu, uključujući i Ured za borbu protiv korupcije TK aktivno uključi i isprati slučaj do kraja. Obrazovanje ne smije biti talac političkih veza, a pogotovo ne milionskih koruptivnih radnji.

Tužilaštvo TK ima našu punu podršku da dovrši posao do kraja i da dokaže da pravda nije talac politike. Jer korupcija u obrazovanju nije samo krađa novca, to je krađa budućnosti” – stoji u saopćenju.