Naša stranka traži ostavku Vlade TK: “Sistem je zakazao, povjerenje građana narušeno”

U ime Kantonalnog odbora Naše stranke u Tuzli, Jasmin Kadić zatražio je neopozivu ostavku Vlade Tuzlanskog kantona, ocjenjujući da je nakon otkrića o seksualnoj eksploataciji maloljetnih djevojčica jasno da je sistem zaštite građana potpuno zakazao.

„Nakon stravičnih otkrića o zloupotrebi i seksualnoj eksploataciji maloljetnih djevojčica bez roditeljskog staranja, u kojima su učestvovali pojedini pripadnici policije i druge osobe od povjerenja, jasno je da je sistem koji bi trebao štititi građane potpuno zakazao“, izjavio je Kadić.

Naglasio je da ovaj slučaj nije izolovan, već da predstavlja „poraz institucija, njihov moralni slom i dokaz da unutar struktura vlasti već dugo djeluju mreže korupcije, šutnje i saučesništva“.

„Kada policija, socijalne službe i druge nadležne institucije, koje bi trebale biti stubovi sigurnosti, postanu izvor zla, odgovornost se ne može svesti na pojedince. Ona ide do samog vrha, do Vlade Tuzlanskog kantona, koja je imala zadatak da spriječi upravo ovakve katastrofe“, rekao je.

Kadić je podsjetio na izjavu premijera TK Irfana Halilagića da je „povjerenje građana s pravom narušeno“, te dodao da u takvim okolnostima „nema moralnog ni političkog opravdanja da ova vlada ostane na vlasti“.

„Povjerenje se ne obnavlja konferencijama za medije, već ostavkom i preuzimanjem pune odgovornosti“, poručio je.

Istakao je da je Vlada TK „zakazala u onome što je najvažnije – zaštiti djece, zakona i dostojanstva društva“.

„Dok su zlostavljači djelovali pod okriljem uniformi i funkcija, sistem je šutio. Nadzor je izostao, kontrolni mehanizmi su zatajali, a institucije su, umjesto da budu utočište, postale oružje protiv najranjivijih“, naveo je Kadić.

Naša stranka u Tuzli uputila je četiri ključna zahtjeva: neposrednu i neopozivu ostavku Vlade TK, formiranje nezavisne komisije za provjeru odgovornosti svih institucija koje su imale dodir s ovim slučajem, potpunu transparentnost istraga, te temeljitu reformu policije, centara za socijalni rad i pravosudnih organa uz civilni nadzor.

„Vlada koja dopušta da se maloljetne djevojčice pretvore u žrtve onih koji nose grb države, nema legitimitet da upravlja ničim. Svaka minuta njenog ostanka na vlasti produžava sramotu i nepovjerenje“, poručio je Kadić.

Zaključio je da „građani Tuzlanskog kantona i cijele BiH zaslužuju institucije koje služe narodu, a ne sistem koji ga uništava“.

„Ostavka se ne smije posmatrati kao gubitak vlasti, to je jedini čin časti kojim vlast pokazuje da joj je stalo da vrati povjerenje u institucije“, dodao je Kadić.