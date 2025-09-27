Naša stranka TK: Patriotizam se ne nameće, on se gradi kroz povjerenje i ulaganje u djecu

Nakon što je Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona objavilo konkurs za izbor svečane pjesme koja bi se izvodila na početku nastave u osnovnim i srednjim školama, reagovao je Kantonalni odbor Naše stranke u TK.

“Ova inicijativa, kako je najavljeno, ima za cilj jačanje osjećaja pripadnosti i afirmaciju patriotskih vrijednosti među učenicima. Nažalost, radi se o još jednoj simboličkoj i površnoj mjeri, iza koje stoji pogrešno uvjerenje da se domovina voli pjesmom, a ne životom”, navodi se u saopćenju.

Iz Naše stranke ističu da osjećaj povezanosti s državom mora proisteći iz stvarnog životnog iskustva djece i mladih.

“Smatramo da se osjećaj povezanosti s državom mora proisteći iz stvarnog životnog iskustva djece i mladih – kroz obrazovni sistem koji ih osnažuje, okruženje koje ih podržava i društvo koje im nudi perspektivu. Oni koji misle da se ljubav prema domovini može propisati pravilnikom, zapravo pokazuju da ne razumiju ni domovinu, ni omladinu.”

Dodaju da se vrijednosti ne mogu nametati simbolikom, već da treba graditi uslove u kojima će mladi osjećati sigurnost i poštovanje.

“Vjerujemo da bi fokus trebao biti na stvaranju uslova u kojima će mladi ljudi osjećati sigurnost, poštovanje i ravnopravnost. Tek tada će vrijednosti koje se žele promovisati imati smisao i dublje značenje.”

Na kraju, pozivaju vlasti da se okrenu suštinskom unapređenju obrazovanja.

“Pozivamo donosioce odluka da obrazovanje grade na temelju kvaliteta, a ne simbolike. Pravi put ka izgradnji građanske svijesti vodi kroz ulaganja u škole, opremljene učionice i laboratorije, nastavnike koji neće biti poniženi mizernim platama, kroz programe i sadržaje koji učenike pripremaju za život 21. stoljeća.”