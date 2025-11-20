Naša stranka traži pravednije zapošljavanje u obrazovanju TK

Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona zastupnica Naše stranke Amra Nadarević-Vodenčarević podnijela je inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o zapošljavanju u osnovnim i srednjim školama TK, s fokusom na veću transparentnost i poštenije kriterije pri zapošljavanju.

Iz Naše stranke naglašavaju da ključne izmjene donose značajne novine za boračku populaciju. Umjesto dosadašnjeg sistema dodatnih bodova, koji je često izazivao nedoumice i otvarao prostor za manipulacije, prednost borcima bi se ubuduće davala u slučaju da dva kandidata ostvare isti broj bodova.

“Poseban značaj imaju predložene odredbe koje se odnose na boračku populaciju. Umjesto dosadašnjeg sistema dodatnih bodova koji je često bio predmet manipulacija i nerazumijevanja, pripadnicima boračke populacije prednost se daje na najpošteniji način, isključivo u slučaju da dva kandidata ostvare isti broj bodova. Time se borcima osigurava stvarna i neprikosnovena prednost, dok se istovremeno sprečava da se njihova žrtva koristi kao mehanizam pogodovanja pojedincima, a na štetu stručnosti koja mora biti osnovni kriterij zapošljavanja.

Ovaj model istovremeno štiti boračku populaciju i štiti integritet procesa zapošljavanja, što je ključni iskorak u sistemskom uređenju”, rekli su iz Savjeta za obrazovanje Naše stranke u TK.

Inicijativa se bavi i odredbama koje su direktoru škole ostavljale mogućnost da bez rokova i jasno definisanih kriterija zaustave odluke školskih odbora. Izmjenama bi se ta mogućnost ukinula, čime bi konkursni postupak postao efikasniji i zaštićen od eventualnih političkih ili ličnih intervencija.

“Jedna od najvažnijih promjena tiče se same suštine poštenog zapošljavanja: svi nastavnici, stručni saradnici i ostali profili zaposlenika konačno će biti vrednovani po istim, jasno definisanim i provjerljivim kriterijima. Time se ukida godinama prisutna neujednačenost, pogotovo kada su u pitanju ustanove za djecu sa teškoćama u razvoju. Ujedno se otklanja i dosadašnja neravnopravnost u bodovanju administrativnih i pomoćnih pozicija, čime se cijeli proces vraća na princip stručnosti i meritokratskog odlučivanja”, kažu iz Naše stranke.

Ostale izmjene odnose se na rokove, proceduru i povećanje transparentnosti konkursnih procesa, s ciljem da sistem zapošljavanja u obrazovanju TK bude što uredniji, pravedniji i ujednačen.