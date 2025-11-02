Naša stranka traži preispitivanje odgovornosti policijskog komesara i Vlade Kantona Sarajevo

RTV SLON

Naša stranka zatražila je hitno preuzimanje odgovornosti povodom slučaja seksualnog zlostavljanja maloljetnica u Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo, navodeći da je povjerenje građana u institucije ozbiljno narušeno.

“Tražimo preispitivanje rada i odgovornosti policijskog komesara Kantona Sarajevo zbog gubitka povjerenja građana u policijske strukture”, poručili su iz Naše stranke.

U saopštenju se ističe i da Skupština Kantona Sarajevo treba ispitati sve okolnosti slučaja i odgovornost Vlade Kantona Sarajevo.

“Pozivamo Skupštinu Kantona Sarajevo da ispita sve okolnosti slučaja i odgovornost Vlade Kantona Sarajevo”, navodi se.

Naša stranka je također zatražila “temeljito i neovisno preispitivanje rada centara za socijalni rad s posebnim fokusom na zaštitu štićenika”, uz upozorenje da je sistem pokazao ozbiljne propuste u zaštiti djece.

“Pozivamo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da prati ovaj slučaj uz mogućnost preuzimanja zbog složenosti predmeta i uznemirenosti javnosti”, zaključuje se u saopštenju Naše stranke.

pročitajte i ovo

Vijesti

Naša stranka: Duška Jurišić ulazi u Predsjedništvo

Politika

Ćudić – Dodiku i Čoviću: Politička prostitucija ne može i neće...

Politika

Ćudić na čelu Naše stranke: “Tražit ću čestitost, hrabrost i tvrdoglavi...

BiH

Stranke Trojke objavile statistiku uspjeha u protekle dvije godine

Politika

Nadarević-Vodenčarević: Vlada TK odlučila – ako imate više od 35 godina,...

Vijesti

Naša stranka Tuzla: Nećemo dopustiti da Tuzla postane spalionica otpada

Vijesti

Sharaa prvi sirijski predsjednik koji će posjetiti Bijelu kuću

Politika

Košarac o Konakoviću: Dok je nama Dine i sličnih nema razloga za brigu – što ih je više, manje je BiH

Istaknuto

Jedinstvo slavilo protiv Slobode u Bihaću

Tuzla i TK

Preminula profesorica Samija Mašić, cijenjena umjetnica i pedagoginja

Tuzla i TK

SDA TK i Vlada Tuzlanskog kantona: Nulta tolerancija prema nasilju, zloupotrebi i korupciji

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]