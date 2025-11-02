Naša stranka traži preispitivanje odgovornosti policijskog komesara i Vlade Kantona Sarajevo

Naša stranka zatražila je hitno preuzimanje odgovornosti povodom slučaja seksualnog zlostavljanja maloljetnica u Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo, navodeći da je povjerenje građana u institucije ozbiljno narušeno.

“Tražimo preispitivanje rada i odgovornosti policijskog komesara Kantona Sarajevo zbog gubitka povjerenja građana u policijske strukture”, poručili su iz Naše stranke.

U saopštenju se ističe i da Skupština Kantona Sarajevo treba ispitati sve okolnosti slučaja i odgovornost Vlade Kantona Sarajevo.

“Pozivamo Skupštinu Kantona Sarajevo da ispita sve okolnosti slučaja i odgovornost Vlade Kantona Sarajevo”, navodi se.

Naša stranka je također zatražila “temeljito i neovisno preispitivanje rada centara za socijalni rad s posebnim fokusom na zaštitu štićenika”, uz upozorenje da je sistem pokazao ozbiljne propuste u zaštiti djece.

“Pozivamo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da prati ovaj slučaj uz mogućnost preuzimanja zbog složenosti predmeta i uznemirenosti javnosti”, zaključuje se u saopštenju Naše stranke.