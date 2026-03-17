Naselje Kovačica nije zaboravljeno, asfaltiran put u ovom naselju

Nedžida Sprečaković
Asfaltiranje pute u naselju Kovačica u MZ Gornja Tuzla, dužine gotovo 2 km

Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, okončala je radove na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Kovačica, u Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, u dužini od 1.800 metara.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 235.380,60 KM, a investitor projekta je Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH.

“Građanima se zahvaljujemo na podršci i saradnji tokom realizacije ovog projekta, koji značajno doprinosi unapređenju putne infrastrukture i razvoju svih segmenata lokalne zajednice.” – saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgrandju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Učitati više