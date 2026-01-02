Ne produžava se uredba o pomoći Vlade poslodavcima?

Iako još nema zvanične potvrde, iz prijedloga Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu može se zaključiti da uredba kojima je Vlada tokom 2025. godine pomagala poslodavcima, najvjerovatnije, neće biti produžene. Kako piše akta.ba, u okviru ukupnih subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za narednu godinu planiran je iznos od 23.227.134 KM, ali za sada nije precizirano na koje konkretne programe će se ova sredstva odnositi.

Kako je bilo protekle godine?

Tokom 2025. godine Vlada Federacije BiH donijela je dvije važne uredbe s ciljem očuvanja radnih mjesta nakon rasta troškova poslovanja, posebno zbog povećanja minimalne plaće. Prva se odnosila na mjere finansijske pomoći niskoakumulativnim djelatnostima radi zadržavanja postojećih radnih mjesta, dok se druga odnosila na refundaciju dijela doprinosa za privatne poslodavce, obrte i samostalne djelatnosti. Samo za refundaciju dijela doprinosa u 2025. godini izdvojeno je oko 100 miliona KM.

Međutim, iz budžetskih projekcija za 2026. godinu vidljivo je da planirani iznos za subvencije više ne prati taj nivo podrške. Upravo zbog toga se u poslovnoj zajednici sve češće govori da ove dvije uredbe neće biti produžene u narednoj godini, što dodatno pojačava neizvjesnost kod poslodavaca.

Prema dostupnim informacijama, Vlada Federacije BiH utvrdila je minimalnu plaću za 2026. godinu u iznosu od 1.027 KM, što predstavlja dodatni finansijski teret za poslodavce. Na posljednjoj sjednici Ekonomsko socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH iz Vlade je najavljeno da bi mogla biti produžena Uredba o isplati neoporezive pomoći od strane poslodavaca i tokom 2026. godine, ali uz smanjenje mjesečnog iznosa sa dosadašnjih 400 KM na 250, odnosno maksimalno do 300 KM.

Ipak, ni odluke o minimalnoj plaći, niti o eventualnom produženju uredbe o neoporezivoj pomoći još nisu zvanično objavljene. Zbog toga se, kako navodi akta.ba, za sada može govoriti samo o procjenama i zaključcima koji se izvode na osnovu planiranih budžetskih iznosa, dok se konačne odluke tek očekuju u narednom periodu.