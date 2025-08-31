Nesanica sve češći problem: Kako loše navike utiču na san

Edina Rizvić Aščić
Zašto ženama treba više sna: Nauka otkriva razloge iza razlike među polovima/ nesanica
Foto: Pexels/ Ilustrativna fotografija koja prikazuje koliko je ženama zaista san potreban

Nesanica je čest problem koji pogađa različite generacije, a na kvalitet sna utiču mnoge svakodnevne navike. Stručnjaci savjetuju da ograničite vrijeme provedeno u krevetu i da se budite u isto vrijeme svako jutro, jer je ritam spavanja važan za zdravlje.

Telefon

Mobilni telefon jedan je od najvećih neprijatelja sna. Mnogi posegnu za telefonom kad ne mogu zaspati i počnu besciljno skrolati sadržaje, a plavo svjetlo koje ekran emituje potiskuje melatonin – hormon zadužen za regulaciju sna.

To ne znači da se morate potpuno odreći telefona, ali preporučuje se uključivanje “noćnog režima” i odabir umirujućih sadržaja. Dobra opcija može biti lagana muzika ili podkast s temom koja opušta.

Kafa

Kofein blokira adenozin, neurotransmiter koji nas čini pospanim. Ipak, ne reagiraju svi jednako na kofein. Ako ste osjetljivi, bolje je da kafu pijete samo do podne, dok potpuno izbacivanje nije nužno za sve.

Fleksibilnost u spavanju

Za zdrav san potreban je dovoljan broj sati odmora, ali taj broj ne mora uvijek biti fiksan. Na san utiču stres, fizičko zdravlje, godine, okruženje i svakodnevne obaveze, pa je ključno pratiti sopstveni ritam i biti fleksibilan.

Nesanica je problem koji muči veliki dio populacije, zato sebe ne treba dodatno opterećivati. Ako se ipak ne možete samostalno izboriti s problemom, potražite savjet ljekara.

