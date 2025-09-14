Nešković: Zbog Dodika odbijeno 40 miliona eura za izgradnju puta smrti

Zdrav ljudski um ne može da shvati da smo dozvolili da izgubimo još 108,5 miliona eura iz Plana rasta. Nijedan pojedinac, pa makar on bio i Milorad Dodik, ne može biti iznad opšteg interesa. Zapanjujući su navodi da ministri iz Republike Srpske nisu glasali za program reformi i da su žrtvovali značajan novac za Republiku Srpsku jer je Slovenija uvela sankcije Dodiku – izjavio je potpredsjednik SDS-a i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković.

On podsjeća da je BiH prije nekoliko mjeseci već ostala bez 108,5 miliona eura i da će se to isto desiti i 30. septembra, saopćeno je iz SDS-a.

– Od tih 423 miliona KM veći dio je namijenjen projektima u Republici Srpskoj. Odgovorna vlast bi se lavovski borila da dobijemo sredstva iz Plana rasta jer je riječ o projektima od životnog značaja za stanovništvo Republike Srpske. Ko ima pravo da odbije i ne bori se za 40 miliona eura za izgradnju magistralnog puta Foča-Šćepan polje? Tim projektom, Republika Srpska bi izdvojila 60 miliona eura, a iz fondova EU bi dobili 40 miliona eura. Trenutno ne postoji lošiji put u Evropi i niko nema prava da sabotira izgradnju tog puta – ocijenio je Nešković.

On navodi da je jedan od projekata koji bi bio finansiran iz sredstava iz Plana rasta i magistralni put smrti Sarajevo-Foča na kojem ljudi sedmično stradaju.

– Za taj put iz evropskih fondova bi dobili 60 miliona eura, dok bi mi uložili 90 miliona eura. Blokiraju i rekonstrukciju pruga, projekte iz elektroenergetskog sektora, a Hercegovina je posebno kažnjena jer će ostati i bez sredstava za izgradnju dalekovoda Trebinje-Perućica, Bileća-Nikšić, Trebinje-Komolac – navodi Nešković.

Niko nema prava na maćehinski odnos prema narodu, dodaje on, zarad ličnih interesa.

– Samo mračne, totalitarne vlasti svoj narod guraju u mrak, izolaciju i siromaštvo, štiteći bogastvo vladajuće oligarhije. Odgovorna i patriotska vlast bori se za bolji život svojih građana. Obaveza SDS-a kao državotvorne partije jeste da zaustavimo ovaj sunovrat i uništenje Republike Srpske i učinićemo sve da ona ozdravi – poručio je Nešković.