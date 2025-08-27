Nikšić i EBRD: Prioritet Koridor Vc i ulaganja u zelenu energiju

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić sastao se jučer u Sarajevu s Elisabeth Vitzthum, direktoricom Upravnog odbora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Bosnu i Hercegovinu, Austriju, Izrael, Kipar, Maltu i Kazahstan.

Razgovarano je o strateški važnim projektima koje EBRD podržava u Federaciji, prije svega o izgradnji dionica autoputa na Koridoru Vc. Premijer Nikšić naglasio je da Vlada FBiH poduzima mjere kako bi ubrzala dinamiku radova, ocijenivši spremnost EBRD-a za nastavak saradnje izuzetno važnom.

Direktorica Vitzthum istakla je zadovoljstvo reformskim procesima i infrastrukturnim projektima koje provodi Vlada FBiH, te najavila skoru posjetu delegacije Odbora direktora EBRD-a Bosni i Hercegovini. Tom prilikom planiran je obilazak dionica Koridora Vc i razgovori o novim oblicima saradnje.

Osim autoputa, na sastanku se razgovaralo i o ulaganjima u željeznice, energetsku tranziciju i obnovljive izvore, te o projektima zaštite okoliša i dekarbonizacije. Nikšić je naglasio da Vlada FBiH u potpunosti podržava ulaganja u zelenu energiju i radi na otklanjanju administrativnih prepreka koje bi mogle usporiti investicije.

Sagovornici su izrazili spremnost za daljnju saradnju na projektima značajnim za privredni rast Federacije BiH. Sastanku je prisustvovala i direktorica Ureda EBRD-a u BiH Stela Melnic sa saradnicima, s kojima Federalna vlada ima intenzivnu saradnju, saopćeno je iz Vlade FBiH.