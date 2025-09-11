Njemačka ambasada u BiH: Dodikove izjave u Moskvi neprihvatljive i uvredljive

RTV SLON
Milorad Dodik
Foto: Fena

Njemačka ambasada u Sarajevu reagovala je na izjave koje je Milorad Dodik dao tokom posjete Moskvi 9. septembra 2025. godine, ocijenivši ih neprihvatljivim i uvredljivim historijskim poređenjima.

– Pozivamo sve u Bosni i Hercegovini da se distanciraju od ovog načina izražavanja gospodina Dodika i da na pristojan način sarađuju s međunarodnom zajednicom – navodi se u saopštenju.

Iz Ambasade podsjećaju da je visokog predstavnika Christiana Schmidta nominovala Njemačka, a izabrao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC), u skladu s međunarodnim pravom i rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, počevši od Rezolucije 1031 iz 1995. godine.

– Kao konačni autoritet za donošenje obavezujućih odluka o implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma, ovlaštenja visokog predstavnika proizlaze iz Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir i redovno ih je potvrđivalo Vijeće sigurnosti UN-a od 1998. godine, uključujući Rezoluciju 1144. Ustavni sud Bosne i Hercegovine također je eksplicitno priznao ovlaštenja visokog predstavnika – naglašeno je u saopštenju.

