Njemačka donira vozila za prevoz opasnih materija Oružanim snagama BiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potpisao je danas Tehnički sporazum kojim Bosna i Hercegovina od Savezne Republike Njemačke dobija pet vozila namijenjenih prevozu opasnih materija, vrijednih 1.450.000 eura. Sporazum je u ime njemačkog Ministarstva odbrane potpisao pukovnik Marc Abendroth, vojni ataše u BiH, čime je ozvaničen nastavak saradnje na unapređenju sigurnosnih kapaciteta u zemlji.

Ceremonija je uključila i potpisivanje Pisma o finansijskom transferu između UNDP-a i Ministarstva odbrane Njemačke, s obzirom na to da će upravo UNDP provoditi ovaj projekat. Potpisnici su bili Victor Munteanu, zamjenik rezidentnog predstavnika UNDP-a, i pukovnik Abendroth.

Ministar Helez zahvalio je partnerima na, kako je rekao, izuzetno važnoj podršci u nabavci specijaliziranih vozila koja u potpunosti ispunjavaju međunarodne propise za prevoz opasnih materija. Ova vozila Oružanim snagama BiH omogućit će sigurniji transport municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su proglašena nestabilnim, što predstavlja značajan doprinos sigurnosti vojnog sistema i zajednice.

Helez je istakao da današnje potpisivanje predstavlja novi korak ka izgradnji sigurnijeg okruženja, te naglasio važnu ulogu UNDP-a kao implementatora projekta. Podsjetio je i na dugogodišnju i kontinuiranu podršku Njemačke, koju je opisao kao pouzdanog partnera Bosne i Hercegovine na putu prema euroatlantskim integracijama.

Njemački vojni ataše Marc Abendroth poručio je da podrška njegovog ministarstva neće izostati ni u narednom periodu, naglašavajući da će ova donacija unaprijediti operativne sposobnosti Oružanih snaga BiH i doprinijeti sigurnosti građana.

Ministarstvo odbrane BiH saopćilo je da donacija predstavlja značajan iskorak u jačanju kapaciteta i modernizaciji sistema zaštite i sigurnosti u zemlji.