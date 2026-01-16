Nova ludost Trumpa: Ili nas podržite u uzimanju Greenlanda ili ćemo vam uvesti sankcije

Američki predsjednik Donald Trump dodatno je zaoštrio stavove o Greenlandu, poručivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle uvesti trgovinske carine zemljama koje ne budu podržavale američke planove za preuzimanje kontrole nad tim otokom.

Iako Trump već duže vrijeme ponavlja da SAD trebaju imati kontrolu nad Greenlandom, autonomnom teritorijom unutar Kraljevine Danske, ovo je prvi put da je otvoreno najavio upotrebu carina kao sredstva pritiska radi ostvarenja tog cilja.

„Mogu uvesti carine državama koje se ne slože oko Greenlanda, jer nam je on važan za nacionalnu sigurnost“, izjavio je Trump u Bijeloj kući, bez preciziranja na koje bi se zemlje mjere odnosile niti kolike bi carine bile.

Trump smatra da je Greenland ključan za SAD zbog bogatih mineralnih resursa, a istovremeno je kritikovao Dansku, tvrdeći da ne ulaže dovoljno napora u zaštitu tog strateški značajnog područja, iako se ono nalazi pod sigurnosnim okriljem NATO-a.

Američki kongresmeni u Danskoj: „Ovo je stav jednog čovjeka“

Dok predsjednik prijeti ekonomskim sankcijama, dvostranačka delegacija američkog Kongresa boravi u Kopenhagenu kako bi pružila podršku Danskoj i stanovnicima Greenlanda. U delegaciji su i republikanci i demokrate, koji žele poručiti evropskim saveznicima da Trumpove izjave ne predstavljaju stav većine Amerikanaca.

„Ovim pokazujemo dvostranačku solidarnost s narodom ove zemlje i Greenlanda. Oni su naši dugogodišnji prijatelji i saveznici“, rekao je demokratski senator Dick Durbin. „Stavovi koje iznosi predsjednik ne odražavaju osjećaje američkog naroda.“