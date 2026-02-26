Nova oprema na dječijim igralištima u Tuzli

U okviru projekta PA.CON II, Grad Tuzla završio je nabavku i ugradnju nove opreme na dječijim igralištima na području grada, čime je unaprijeđena infrastruktura namijenjena najmlađim sugrađanima.

Na devet lokacija postavljene su interaktivne memory table s motivima ptica karakterističnih za ovo podneblje. Ovaj edukativni sadržaj osmišljen je kao spoj igre i učenja, s ciljem razvoja kognitivnih vještina kod djece te upoznavanja s lokalnim biodiverzitetom.

U sklopu projekta ugrađeno je i sedam takozvanih „gnijezdo ljuljaški“, prilagođenih djeci s poteškoćama u razvoju. Za razliku od standardnih modela, ove ljuljaške imaju širi i sigurniji dizajn koji omogućava istovremenu igru više djece, čime se podstiče inkluzija, druženje i ravnopravno učešće svih mališana.

Realizacijom ovih aktivnosti Grad Tuzla dodatno unapređuje sadržaje za djecu i porodice, te potvrđuje opredijeljenost ka stvaranju sigurnog i pristupačnog okruženja za sve.

U okviru projekta nabavljeno je i električno kombi vozilo, koje će biti korišteno za unapređenje održivog turizma i efikasnije obavljanje gradskih aktivnosti u ovoj oblasti.