Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra 2025. godine. Ministar obrazovanja TK Admed Omerović objavio je na društvenim mrežama da će početak nastave u svim osnovnim i srednjim školama obilježiti intoniranje Državna himna Bosne i Hercegovine i isticanje zastave BiH na školskim zgradama.

„Ovim činom želimo podsjetiti učenike, nastavnike i roditelje na važnost poštovanja državnih simbola i jačanja osjećaja pripadnosti našoj domovini Bosni i Hercegovini“, napisao je ministar Omerović.

U školskoj 2025/2026. godini nastavlja se realizacija započetih programa i reformskih procesa kako bi obrazovanje bilo kvalitetnije, savremenije i u skladu s globalnim obrazovnim trendovima. Ministar je naglasio da obrazovanje treba pružiti jednake šanse svim učenicima i stvarati okruženje koje podstiče znanje, kreativnost i odgovornost.