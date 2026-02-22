Nove akcije darivanja krvi u Tuzli i Lukavcu

Krv se može darovati i svakim radnim danom u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla.

U Tuzli i Lukavcu narednih dana bit će organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Prva akcija planirana je za 24. februar 2026. godine u Tuzli, gdje će učesnici biti JU Ekonomsko-trgovinska škola. Darivanje će se obaviti u Poliklinici za transfuziologiju u terminu od 08:00 do 15:00 sati.

Dana 26. februara 2026. godine akcije će biti održane u Lukavcu. Učesnici su JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola, JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola i JU Mješovita srednja škola. Mjesto održavanja je Elektro-mašinska škola, a termin je od 09:00 do 12:00 sati.

Iz UKC-a podsjećaju da se, osim u navedenim terminima, krv može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.