Nove akcije darivanja krvi u Tuzli i Lukavcu

RTV SLON
Foto: Ilustracija darivanja krvi napravljena pomoću umjetne inteligencije

Krv se može darovati i svakim radnim danom u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla.

U Tuzli i Lukavcu narednih dana bit će organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Prva akcija planirana je za 24. februar 2026. godine u Tuzli, gdje će učesnici biti JU Ekonomsko-trgovinska škola. Darivanje će se obaviti u Poliklinici za transfuziologiju u terminu od 08:00 do 15:00 sati.

Dana 26. februara 2026. godine akcije će biti održane u Lukavcu. Učesnici su JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola, JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola i JU Mješovita srednja škola. Mjesto održavanja je Elektro-mašinska škola, a termin je od 09:00 do 12:00 sati.

Iz UKC-a podsjećaju da se, osim u navedenim terminima, krv može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

UKC Tuzla bez više ključnih lijekova, Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije...

Tuzla i TK

Vlada TK nastavlja ulaganja u UKC Tuzla, uskoro i drugi linearni...

Tuzla i TK

UKC Tuzla obilježio Dan crvenih haljina, fokus na prevenciji moždanog udara...

Vijesti

Tuzla servis: Naš grad bogatiji za 12 beba

Tuzla i TK

Završena prva faza radova: Porodilje u UKC-u sada borave u znatno...

Tuzla i TK

Objavljen plan akcija dobrovoljnog darivanja krvi za početak februara

Sport

Kapiten Manchester Uniteda čestitao fudbaleru Sarajeva na golu protiv Posušja

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Bivši saigrač otkrio: Cristiano Ronaldo pokušao postiti tokom ramazana

Magazin

Koliko dugo ljudi mogu izdržati bez spavanja? Evo šta se dešava nakon 24, 36 i 72 sata

Vijesti

Opća bolnica: Nove informacije o zdravstvenom stanju povrijeđene Elle Jovanović

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]