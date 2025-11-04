Nove informacije iz policije o požaru u Domu penzionera Tuzla

Požar u Domu penzionera u Tuzli, koji je izbio večeras na posljednjem spratu zgrade, lokalizovan je u 22:00 sata, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Policija apeluje na građane da se ne približavaju objektu kako bi omogućili nesmetano djelovanje vatrogasnih i interventnih službi. Također, građani se mole da poštuju upute policijskih službenika na terenu.

Podsjetimo, zbog požara su tri osobe primljene u Univerzitetski klinički centar Tuzla zbog trovanja ugljenmonoksidom – dvoje pacijenata smješteno je u Jedinicu intenzivne njege, dok se jedno lice nalazi u prijemnoj ambulanti. Evakuacija korisnika Doma penzionera i dalje je u toku, a vatrogasci i policija nastavljaju rad na osiguranju objekta.

Više informacija o uzrocima požara i stanju evakuisanih korisnika očekuje se uskoro.