Nove procedure u vaskularnoj hirurgiji u UKC-u Tuzla

Aorta je najveća krvna žila koja vodi krv iz srca prema cijelom tijelu, a njen trbušni dio na kraju se račva u ilijačne arterije koje opskrbljuju noge i zdjelične organe.

Kada se na tom mjestu razvije aneurizma, dolazi do opasnog proširenja krvne žile koje može završiti pucanjem i smrtnim ishodom. Kako da do toga ne dođe, znaju ljekari Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla, koji provode novu proceduru za liječenje ovakvih teških stanja.

„Dugi niz godina radići ovaj posao, mi smo pokušavali da napravimo nekakav spas za ove pacijente. Ideja se rodila kada smo prvom pacijentu kojem smo napravili, pored ovog aorto-bifemoralnog bajpasa, odlučili smo se da napravimo još jednu primosnicu na jednu od ove dvije ilijačne artere. Znači, išli smo na kraj aneurizme i tu prišli smo u jedan graft koji smo kasnije vratili gore na ovaj graft koji se nalazi u naorti. Rezultate su bili fantastični.“, rekao je prof.dr.med.sc. Dragan Piljić, šef Odjela za vaskularnu hirurgiju UKC-a Tuzla.

Od 2021. godine do sada je u Univerzitetko kliničkom centru Tuzla obavljeno 16 ovakvih operacija, 15 pacijenata se oporavilo i nastavilo normalno živjeti, a uvođenje ove metode i komplikacije je svelo na minimum.

Ovaj uspjeh tuzlanski ljekari su prezentovali i kroz stručni rad koji je objavljen u časopisu Japanskog udruženja za torakalnu hirurgiju i Japanskog društva za kardiovaskularnu hirurgiju, što dodatno daje oizbiljnost radu tuzlanskih ljekara.

„Ova strategija bazira se na većim broju izvršenih operacija gdje su na svojevrsnom testiranju bila ta strategija koja je rezultirala uspjehom, odnosno sačuvani su dunji ekstremiteti i spašeni su brojni ljudski život.“, navodi prof.dr. Šekib Umihanić, direktor UKC-a Tuzla.

„Tu postavljane visoke standarde, odnosno visoko ljestvice, kada je u pitanju zdravstvena struk da se dođe do ovako jednog statusa, da je metoda koja će biti prihvaćena, koja će biti novi standard kada je u pitanju vaskularna kirurgija u istinu hvala i vrijedno.“, dodaje Nediljko Rimac, ministar zdravstva FBiH.

Objava u prestižnom međunarodnom časopisu postignuta je uz pomoć profesora iz Slovenije i Njemačke, koji su prepoznali važnost ovakvog rada u Kliničkom centru Tuzla. Ova metoda je dobar način, podstrek mlađim ljekarima da nastave put nauke.

„Klinički centar je baza naučno istraživačkog rada i daje i okvir i stručnjacima i naučnicima da napreduju. Nove metode i sve novo što se uvede, to obilježava i ovu ustanovu i nauku i struku i mislim da možemo biti ponocni na UKC Tuzla, jer u teškim uslovima bilježi odlične rezultate.“, navela je acc.prof.dr. Mirsada Hukić.

Nova procedura otvorene hirurgije ekstremno velikih aneurizmi aorte svrstava UKC Tuzla među vodeće centre u regionu u oblasti vaskularne hirurgije i pokazuje da domaći stručnjaci mogu ostvarivati rezultate priznate i na međunarodnom nivou.