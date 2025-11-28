Novi korak u modernizaciji izbora: Tender CIK-a izazvao veliki odziv kompanija

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je 14. novembra 2025. godine putem Portala javnih nabavki objavila poziv za nabavku sistema koji bi na biračkim mjestima omogućio biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Riječ je o jednom od ključnih koraka u modernizaciji izbornog procesa.

Na objavljenu tendersku dokumentaciju stigle su tri žalbe. Jedna dolazi iz kompanije sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine i odnosi se na tehnička pitanja, dok su preostale dvije dostavile domaće kompanije, fokusirajući se na proceduralne detalje postupka. CIK je naveo da će, odlučujući o zaprimljenim žalbama, povećati vrijednost nabavke jer predviđeni sistem ne obuhvata samo Opće izbore 2026. godine, već i dio procesa za izbore 2028. godine.

Interes kompanija za ovaj postupak je velik, što potvrđuje podatak da je tendersku dokumentaciju preuzelo 70 osoba, a da je dosad pristiglo 67 pitanja u vezi s njenim sadržajem. Prema obrazloženju CIK-a, riječ je o nabavci koja čini dio višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija, čiji je cilj sigurniji, transparentniji i efikasniji izborni proces, uz jačanje zaštite prava svih učesnika i vjerodostojnosti izbornog rezultata. U CIK-u ovaj korak opisuju kao projekt generacijske važnosti.

Prvobitno procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 75,2 miliona KM bez PDV-a, odnosno gotovo 88 miliona KM s uračunatim PDV-om.