Novi rast penzija u Srbiji: Evo koliko će iznosti prosječna penzija

Prema pisanju agencije Tanjug, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srbije Relja Ognjenović izjavio je da će prosječna decembarska penzija biti povećana za 12,2 posto, te da bi, prema trenutnim parametrima, trebalo iznositi oko 56.860 dinara (485 eura), što je približno 6.000 dinara više od sadašnjeg prosjeka.

Za „Glas osiguranika“, glasilo Fonda PIO, Ognjenović je rekao da će u Fondu nastojati da uvećane penzije budu isplaćene već prvih radnih dana nakon Nove godine.

Podsjetio je da su penzije u prethodnih godinu dana, od decembra 2024. do decembra 2025, porasle ukupno 24,4 posto, što je, kako je naglasio, više od jednocifrene inflacije u istom periodu. Objasnio je da je procenat usklađivanja određen u odnosu na rast prosječne neto plate.

– Ovaj način usklađivanja je najpovoljniji za korisnike. Zahvaljujući rastu BDP-a od jula 2024. do juna 2025. godine, učešće neto penzija u BDP-u manje je od 10 posto i primjenom formule usklađivanja iz Zakona o PIO dobija se procenat od 12,2 posto – rekao je Ognjenović.

Dodao je da je Fond osigurao novac za isplatu uvećanih penzija kroz finansijski plan za 2026. godinu. Planirani budžet Fonda za narednu godinu iznosi 1.365,7 milijardi dinara, što je 12,2 posto više u odnosu na prvobitni plan za 2025, odnosno 148 milijardi dinara više u nominalnom iznosu.

Ognjenović je naveo i da je počela s radom nova digitalna platforma za ostvarivanje prava, koja bi trebala ubrzati izdavanje rješenja potrebnih građanima. Istakao je da se sistem nije mijenjao 30 godina i da novo softversko rješenje, odnosno nova aplikacija matične evidencije osiguranika, donosi velike promjene u efikasnosti.

– Imali smo najavljeni zastoj zbog finalne migracije podataka na novu aplikaciju, u trajanju od dva mjeseca, i zvanično je 27. novembra počeo raditi novi sistem, što će građani osjetiti zbog brzine i operativnosti naših radnika, kao i bržeg izdavanja rješenja – rekao je on.