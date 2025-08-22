Građane BiH od oktobra očekuje novi sistem kontrole pri ulasku u EU

Evropska unija od 12. oktobra ove godine uvodi novi Entry/Exit System (EES) koji će omogućiti automatsko praćenje ulazaka i izlazaka građana trećih zemalja, među kojima su i građani Bosne i Hercegovine.

Sistem će se primjenjivati na svim spoljnim granicama Evropske unije, uključujući i granične prijelaze između BiH i Hrvatske.

EES je projekat Evropske unije, a implementacija i sprovođenje mjera kontrole u nadležnosti su institucija zemalja članica EU. Granična policija Bosne i Hercegovine neće direktno provoditi ovaj sistem, ali će pružati podršku njegovoj primjeni u skladu sa svojim kapacitetima.

Kako bi se olakšala primjena sistema i ubrzale granične provjere, Frontex je razvio mobilnu aplikaciju „Travel to Europe“. Putnici koji ulaze u EU putem ove aplikacije mogu unaprijed registrirati podatke o svojim putnim dokumentima, dostaviti biometrijsku fotografiju i odgovoriti na osnovna pitanja o uslovima ulaska. Time se smanjuje obim posla graničnih službenika i ubrzava prolazak na granici.

Aplikacija će biti dostupna samo na većim putničkim čvorištima i njeno korištenje nije obavezno. Ona ne zamjenjuje standardne granične kontrole, već ih čini jednostavnijim i efikasnijim.

Građanima BiH se savjetuje da prilikom putovanja u Evropsku uniju posjeduju važeće putne isprave i budu spremni na biometrijske provjere. Također, preporučuje se da se pravovremeno informišu o novim procedurama i mogućnostima koje nudi EES sistem.

Više informacija o novom sistemu dostupno je na zvaničnoj stranici Delegacije Evropske unije u BiH.