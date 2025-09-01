Novi zakon o PIO uskoro pred Vladom FBiH i u parlamentarnoj proceduri

RTV SLON

Novi zakon o PIO uskoro će se naći na Vladi Federacije BiH, a zatim biti upućen u parlamentarnu proceduru. Kako je poručio premijer Federacije BiH, ovaj zakon je prošao sve faze konsultacija sa udruženjima penzionera i stručnih rasprava, te predstavlja značajan iskorak u ispravljanju nepravdi iz postojećeg zakona.

Prema njegovim riječima, novi zakon o PIO donosi i inovativna rješenja kada su u pitanju interesi penzionera, ali problem penzijskog sistema ostaje složen i neće se riješiti samo jednim izmjenama zakona.

Premijer je podsjetio da se Bosna i Hercegovina suočava sa istim izazovima kao i zemlje Evropske unije. Demografsko starenje, promjene na tržištu rada i sve veći fiskalni pritisci dodatno opterećuju održivost penzionerskih sistema. Istraživanja pokazuju da je više od 20 posto osoba starijih od 65 godina u EU izloženo riziku od siromaštva, što znači da je oko 18,5 miliona ljudi u stalno rastućem riziku.

Istaknuto je da je riječ o višedimenzionalnom problemu čije rješenje ne zavisi samo od vlasti u Federaciji BiH, već i od šireg ekonomskog i društvenog okvira.

