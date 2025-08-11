Novinari Al Jazeere ubijeni u izraelskom napadu na Gazu

Jasmina Ibrahimović

Istaknuti novinar Al Jazeere, kojem je ranije Izrael prijetio, ubijen je zajedno s četvoricom kolega u izraelskom zračnom napadu u nedjelju, u napadu koji su osudile novinarske i organizacije za ljudska prava.

Izraelska vojska saopćila je da je ciljala i ubila Anasa Al Sharifa, tvrdeći da je predvodio Hamasovu ćeliju i bio uključen u raketne napade na Izrael.

Al Jazeera je odbacila tu tvrdnju, a i sam Al Sharif je prije smrti odbacio ranije navode Izraela da je povezan s Hamasom.

Al Sharif (28) bio je među četvoricom novinara Al Jazeere i jednim asistentom koji su poginuli u napadu na šator u blizini bolnice Šifa u istočnom dijelu grada Gaze, naveli su zvaničnici Gaze i Al Jazeera. Zvaničnik bolnice rekao je da su u napadu poginule još dvije osobe.

Nazivajući Al Sharifa ”jednim od najhrabrijih novinara Gaze”, Al Jazeera je saopćila da je napad bio ”očajnički pokušaj da se ušutkaju glasovi uoči okupacije Gaze”.

Drugi poginuli novinari su Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher i Mohammed Noufal, navela je Al Jazeera.

pročitajte i ovo

BiH

Evropski univerzitet Kallos Tuzla na Webometrics rang listi za 2025 godinu

Vijesti

Trostruko ubistvo u Gnjilanu, u bijegu otac i dvojica sinova

Vijesti

FHMZ izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura

Sport

Džumhur nakon velike borbe izgubio od Alcaraza

Tuzla i TK

Požar zahvatio kozmetički salon na Stupinama

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]