Novinari Al Jazeere ubijeni u izraelskom napadu na Gazu

Istaknuti novinar Al Jazeere, kojem je ranije Izrael prijetio, ubijen je zajedno s četvoricom kolega u izraelskom zračnom napadu u nedjelju, u napadu koji su osudile novinarske i organizacije za ljudska prava.

Izraelska vojska saopćila je da je ciljala i ubila Anasa Al Sharifa, tvrdeći da je predvodio Hamasovu ćeliju i bio uključen u raketne napade na Izrael.

Al Jazeera je odbacila tu tvrdnju, a i sam Al Sharif je prije smrti odbacio ranije navode Izraela da je povezan s Hamasom.

Al Sharif (28) bio je među četvoricom novinara Al Jazeere i jednim asistentom koji su poginuli u napadu na šator u blizini bolnice Šifa u istočnom dijelu grada Gaze, naveli su zvaničnici Gaze i Al Jazeera. Zvaničnik bolnice rekao je da su u napadu poginule još dvije osobe.

Nazivajući Al Sharifa ”jednim od najhrabrijih novinara Gaze”, Al Jazeera je saopćila da je napad bio ”očajnički pokušaj da se ušutkaju glasovi uoči okupacije Gaze”.

Drugi poginuli novinari su Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher i Mohammed Noufal, navela je Al Jazeera.