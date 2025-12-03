Kako se veliki dan približava i ostao je manje od mjesec do praznika, mnogi tek počinju razmišljati o tome kada će krenuti s ukrašavanjem svojih domova.

Za brojne porodice jelka je središnji simbol novogodišnje atmosfere, a dok se pažnja često posvećuje kuglicama, svjetlima i šljokicama, sam položaj jelke nerijetko ostaje zanemaren, a prema mišljenju stručnjaka, upravo tu pravimo ključnu grešku.

Koja lokacija je idealna za jelku?

Ispostavlja se da mnogi nesvjesno biraju pogrešno mjesto za svoje drvce, što može narušiti i estetski i praktični ugođaj doma tokom praznične sezone.

Uobičajeno je vidjeti jelke postavljene ispred prozora, ali kreativna direktorica u Ruggableu, Emili Simons, smatra da takav izbor nije najbolji.

Objašnjava kako direktna sunčeva svjetlost može isušiiti pravo drvce, dok će istovremeno blokirati prirodnu svjetlost koja bi inače ulazila u prostoriju, čineći je tamnijom i hladnijom.

Kako bi se iz prostora izvukao maksimum, Emili predlaže da se jelka postavi sa strane prozora ili bliže onom koji nije okrenut prema jugu. Na taj način drvce će dobiti dovoljno svjetla bez pretjerane izloženosti, a dekor će zadržati svoj sjaj i dodatno naglasiti praznični ugođaj u domu.