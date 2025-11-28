NS BiH pred kaznom od 141.000 franaka zbog ponašanja navijača na utakmici u Beču

Jasmina Ibrahimović

Nogometni savez Bosne i Hercegovine obaviješten je putem FIFA Legal Portala da je pokrenut disciplinski postupak zbog događaja na kvalifikacionoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026 između Austrije i Bosne i Hercegovine, odigranoj 18. novembra 2025. u Beču.

U izvještaju delegata navedeno je da je tokom susreta evidentirano dvadeset incidenata upotrebe pirotehničkih sredstava, što je ocijenjeno kao moguće kršenje odredbi koje se odnose na red i sigurnost na stadionima, posebno člana 17.2.c FIFA Disciplinarnog kodeksa koji se tiče paljenja pirotehnike i sličnih predmeta.

Disciplinska komisija FIFA razmatrala je sve dostavljene materijale i, prema prijedlogu Sekretarijata, Nogometnom savezu BiH bi mogla biti izrečena novčana kazna u iznosu od 141 hiljadu švicarskih franaka, što iznosi oko 296 hiljada konvertibilnih maraka. Visina predložene kazne određena je prema pravilima navedenim u Aneksu 1 Disciplinarnog kodeksa, uzimajući u obzir broj registrovanih pirotehničkih sredstava i činjenicu da je riječ o ponovljenoj situaciji u kojoj su navijači BiH prekršili sigurnosne norme na međunarodnim utakmicama.

Savez je obaviješten o mogućnosti iznošenja odbrane u zakonski predviđenom roku, nakon čega će FIFA donijeti konačnu odluku o sankcijama.

