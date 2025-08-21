NSRS sutra odlučuje o ostavci Viškovića i referendumu povodom presude Dodiku

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana sutra s početkom u 10 sati, a na dnevnom redu naći će se pitanja referenduma, ostavke predsjednika Vlade RS Radovana Viškovića te informacija o presudi predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Kako je za Fenu potvrdio šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak, odluka je donesena na telefonskoj sjednici Kolegijuma NSRS, a sve tačke dnevnog reda predložene su na zahtjev skupštinske većine.

Uz navedene, pred poslanicima će se naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, koji će biti razmatran po hitnom postupku. „Još ne znamo šta tačno sadrže izmjene, pretpostavljamo da je riječ o problemima sa Republičkom izbornom komisijom. Rekli su da će materijali za sjednicu uskoro biti dostavljeni pa ćemo tada vidjeti detalje“, kazao je Crnadak.

Iz Narodne skupštine RS potvrđeno je da će dnevni red imati četiri tačke: usvajanje ostavke predsjednika Vlade RS, informaciju o presudi Suda BiH Miloradu Dodiku i odluci CIK-a BiH o prestanku njegovog mandata, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi te razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH i CIK-a.