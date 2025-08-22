Sjednica NSRS-a odgođena zbog dojave o bombi, zastupnici evakuirani

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) jutros je odgođena za 11.30 sati nakon dojave o postavljenoj bombi u sali Skupštine. Zastupnici i osoblje evakuirani su iz zgrade, a u toku su kontradiverzioni pregledi, prenosi Faktor.

Na dnevnom redu sjednice nalaze se četiri tačke, među kojima i usvajanje ostavke predsjednika Vlade RS-a. Poslanici bi trebali razmatrati i informaciju o presudi Suda BiH bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku njegovog mandata. Narodna skupština trebala bi zauzeti stav i o budućim aktivnostima institucija RS-a.

Pred zastupnicima je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, koji se razmatra po hitnom postupku, saopćeno je iz NSRS-a.