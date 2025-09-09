Zahtjev Ustavnom sudu: Delegati Kluba Bošnjaka traže ocjenu odluka NSRS

Delegati iz Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijeli su danas zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti odluka Narodne skupštine Republike Srpske.

Zahtjev su potpisali Šefik Džaferović, Dženan Đonlagić, Džemal Smajić i Safet Softić. Oni traže ocjenu usklađenosti s Ustavom BiH Odluke NSRS o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske, Odluke o izboru članova Vlade RS, kao i odluka o njihovom prijevremenom stupanju na snagu.

Kako je navedeno u saopćenju, od Ustavnog suda BiH zatraženo je da osporene odluke budu proglašene protivustavnim i stavljene van snage.

Istovremeno, delegati su zatražili i donošenje privremene mjere radi sprječavanja nastupanja štetnih posljedica i mogućeg pravnog haosa koji bi mogao uslijediti primjenom odluka Narodne skupštine Republike Srpske.