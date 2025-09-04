Objavljen Javni poziv za sufinansiranje rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata u TK

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2025. godinu.

Za ovu namjenu u Budžetu TK predviđeno je ukupno 729.000 KM, od čega je 409.000 KM namijenjeno kapitalnim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima, 200.000 KM kapitalnim transferima neprofitnim organizacijama, te 120.000 KM kapitalnim transferima javnim preduzećima.

Pravo prijave imaju jedinice lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona, javna preduzeća i ustanove iz oblasti sporta, sportski klubovi, kao i sportski klubovi lica sa invaliditetom. Sredstva su namijenjena za projekte rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i opremanja postojećih sportskih objekata s ciljem poboljšanja uslova za obavljanje sportskih djelatnosti i jačanja sportskog ambijenta u Kantonu.

Aplikanti moraju ispuniti niz uslova, među kojima su uredna registracija i poslovanje, izmirene poreske obaveze, posjedovanje aktivnog transakcijskog računa i dokaz da su opravdali ranije dodijeljena sredstva. Također, objekti moraju biti u vlasništvu aplikanta ili uz saglasnost vlasnika, a projekti se trebaju realizovati najkasnije do kraja 2027. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva, uslovi i potrebna dokumentacija dostupni su na web stranici Vlade TK (www.vladatk.gov.ba) i Ministarstva (www.mksmtk.gov.ba).

Rok za dostavljanje prijava je 26. septembar 2025. godine, a prijave se podnose lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili putem pošte na adresu Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK u Tuzli.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 13 do 15 sati na telefone 035/369-409 i 035/283-567.