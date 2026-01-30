OBN ipak ostaje na platformi BH Telecoma

BH Telecom obavještava javnost da je televizijska kuća OBN dostavila obavijest o raskidu ugovora s društvom Vip Team United Unipessoal Lda & Comandita za područje BiH.

Iz BH Telecoma navode da je “OBN ovim potezom potvrdio stav koji je BH Telecom od samog početka zastupao.”

“A to je da televizijske kuće imaju puno pravo da samostalno donose odluke o raskidu ugovornih odnosa, čime se stvaraju uslovi za nesmetan nastavak emitiranja navedenih kanala u okviru paketa Moja TV BH Telecoma”, naveli su.

BH Telecom ističe svoju čvrstu opredijeljenost ka tome da svi domaći televizijski kanali budu dostupni korisnicima putem platforme Moja TV.

“Istovremeno, kompanija ostaje dosljedna principu da ne može prihvatiti sklapanje ugovora koji su nepovoljni ili zasnovani na nejasnom i upitnom pravnom osnovu. Odgovorno i dosljedno djelovanje u potpunosti je u cilju zaštite interesa krajnjih korisnika, partnera i kompanije BH Telecom. Kompanija ostaje otvorena za konstruktivan dijalog i partnerski dogovor sa svim relevantnim akterima, u cilju pronalaska rješenja koja će osigurati kvalitetnu uslugu i obostrano zadovoljstvo”, naveli su iz BH Telecoma.

Stavovi zakovani

Nema dogovora: Hayat tvrdi da ih se pokušava ušutkati, a BH Telecom da ovo nije političko već pravno i ekonomsko pitanje

Prema ranijem saopćenju BH Telecoma od 1. februara u programu Moja TV, a ukoliko se u posljednji čas ne postigne dogovor, neće biti Hayata, OBN-a, OTV Valentino i Izvorne TV.

Za sada je jedino OBN raskinuo ugovor s ovo firmom i nastavit će emitovanje na platformi BH Telecoma.