Od danas izmjene režima saobraćaja na Južnoj saobraćajnici u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Tuzla obavijestila je građane da od srijede, 18. marta 2026. godine, počinje izmjena režima saobraćaja na Južnoj saobraćajnici zbog izvođenja građevinskih radova na održavanju putne infrastrukture u okviru druge faze radova.

Izmjene će se odnositi na potez od raskrsnice Brčanska Malta do raskrsnice kod SKPC-a Mejdan, a trajat će do završetka radova.

Kako je saopćeno, izmijenjeni režim saobraćaja obuhvatit će ulice 15. maja, Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Obala Zmaja od Bosne i Bosne Srebrene.

Tokom izvođenja radova saobraćaj neće biti u potpunosti obustavljen, ali će dolaziti do preusmjeravanja vozila u kolovozne trake. U skladu s dinamikom saobraćaja, povremeno je moguće i privremeno isključivanje svjetlosne saobraćajne signalizacije.

Nadležna služba apelovala je na građane i sve učesnike u saobraćaju da prilagode kretanje uslovima na terenu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju do okončanja radova.

Tuzla i TK

Za sedam projekata u Tuzli osigurano više od 178 hiljada KM

Vijesti

Kaleidoskop festival od 28. jula do 2. augusta u Tuzli

Vijesti

Bajram na Trgu slobode u Tuzli: Program i druženje u petak

Vijesti

Naselje Kovačica nije zaboravljeno, asfaltiran put u ovom naselju

Istaknuto

Saobraćaj u BiH bez većih zastoja, radovi na više dionica i...

Tuzla i TK

Delegacija Općine Neum boravila u Tuzli, razgovarano o iskustvima u vodosnabdijevanju

Vijesti

Koksara pred zastupnicima, SDP traži tematsku sjednicu Skupštine TK

Istaknuto

BiH u Mejdanu dočekuje Kosovo, cilj je napraviti dobar rezultat pred revanš

Tuzla i TK

Bingo objavio kako će raditi tokom bajramskih praznika

Tuzla i TK

JKP Komunalac Tuzla: Raspisan oglas za prijem radnika na više pozicija

BiH

Naložena nova istraga u predmetu „Donja Jablanica“

