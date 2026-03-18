Od danas izmjene režima saobraćaja na Južnoj saobraćajnici u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Tuzla obavijestila je građane da od srijede, 18. marta 2026. godine, počinje izmjena režima saobraćaja na Južnoj saobraćajnici zbog izvođenja građevinskih radova na održavanju putne infrastrukture u okviru druge faze radova.

Izmjene će se odnositi na potez od raskrsnice Brčanska Malta do raskrsnice kod SKPC-a Mejdan, a trajat će do završetka radova.

Kako je saopćeno, izmijenjeni režim saobraćaja obuhvatit će ulice 15. maja, Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Obala Zmaja od Bosne i Bosne Srebrene.

Tokom izvođenja radova saobraćaj neće biti u potpunosti obustavljen, ali će dolaziti do preusmjeravanja vozila u kolovozne trake. U skladu s dinamikom saobraćaja, povremeno je moguće i privremeno isključivanje svjetlosne saobraćajne signalizacije.

Nadležna služba apelovala je na građane i sve učesnike u saobraćaju da prilagode kretanje uslovima na terenu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju do okončanja radova.