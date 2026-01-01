Od danas na snazi izmjene poreza na dohodak, nove obaveze i obrasci za isplate

Jasmina Ibrahimović
porez

Od 1. januara 2026. godine u Bosni i Hercegovini stupile su na snagu izmjene zakonodavstva koje se odnose na porez na dohodak, a kojima se preciziraju obaveze obračuna i plaćanja poreza, te uvode novi obrasci za prijave poreza na dohodak.

Izmjene imaju za cilj jasnije definisanje odgovornosti obveznika poreza, posebno u dijelu isplata koje su do sada bile predmet različitih tumačenja u praksi. Novim pravilima dodatno su razjašnjene obaveze poslodavaca, firmi i drugih isplatilaca prilikom obračuna poreza na dohodak.

Među važnijim novinama je to što su pojedine vrste isplata sada izričito obuhvaćene obavezom obračuna i plaćanja poreza. To se, između ostalog, odnosi na prihode ostvarene po osnovu najma prostora, kao i na usluge hostinga i slične digitalne usluge, koje se od ove godine jasno tretiraju kao oporezivi dohodak.

Uz izmjene zakona, uvedeni su i novi, precizniji obrasci za prijavu poreza na dohodak, kojima se nastoji unaprijediti kontrola prijavljenih prihoda i smanjiti prostor za zloupotrebe i neujednačenu primjenu propisa.

Porezni obveznici i isplatioci pozivaju se da se upoznaju s novim pravilima i obrascima, kako bi izbjegli eventualne greške u obračunu i moguće sankcije, s obzirom na to da se izmjene primjenjuju od današnjeg dana.

