Od sada lakše zapošljavanje studenata sa Filozofskog fakulteta u Tuzli

Direktor Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Miralem Softić i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Sead Nazibegović potpisali su danas Sporazum o saradnji, kojim je definiran okvir za jačanje institucionalne povezanosti u više oblasti od zajedničkog interesa.

Sporazum predviđa saradnju u oblasti naučnoistraživačkog rada, uključujući zajednička apliciranja na domaće i međunarodne projekte, realizaciju zajedničkih inicijativa, te aktivno uključivanje zaposlenika i saradnika Službe za zapošljavanje TK, kao i nastavnog osoblja i studenata Filozofskog fakulteta u zajedničke aktivnosti.

Također je planirana organizacija konferencija, naučnih skupova, međunarodnih kongresa, radionica, okruglih stolova i seminara, kao i realizacija praktičnog dijela nastave za studente te promocija naučnih i stručnih publikacija.

Prva konkretna aktivnost u okviru potpisanog sporazuma bit će realizacija seta radionica namijenjenih studentima završnih godina svih odsjeka Filozofskog fakulteta. Cilj radionica je priprema studenata za ulazak na tržište rada nakon završetka studija.

Treneri za posredovanje u zapošljavanju i kretanje na tržištu rada iz Službe za zapošljavanje TK, u saradnji s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta, pripremit će teorijske i praktične sadržaje o traženju posla, apliciranju na oglase, predstavljanju budućim poslodavcima i drugim temama vezanim za zapošljavanje.

Planirano je da se aktivnosti iz Programa rada realiziraju tokom ljetnog semestra, a njihovu provedbu aktivno će pratiti prodekan za nastavu i studentska pitanja Elvis Vardo te profesor studijskog programa Politologija Anes Makul.