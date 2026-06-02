Ljetni Univerzitet u Tuzli: Predavanje i radionica o okolišnoj DNK

Ljetni Univerzitet u Tuzli i ove godine donosi niz edukativnih sadržaja, a Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje gostujuće predavanje o okolišnoj DNK i eksperimentalnu radionicu za učenike srednjih škola.

Gostujuće predavanje pod nazivom “Okolišna DNK, eDNA, gdje idu istraživanja u ekologiji?” održat će dr. sc. Sandi Orlić, naučni savjetnik Instituta Ruđer Bošković iz Hrvatske. Predavanje će biti održano 9. juna 2026. godine, od 10 do 11:30 sati, u Dekanatu Prirodno-matematičkog fakulteta.

Tokom predavanja bit će predstavljen značaj okolišne DNK u savremenim istraživanjima različitih staništa, njene prednosti i nedostaci, s posebnim fokusom na mikroorganizme. Područje naučnog interesa gostujućeg predavača obuhvata razvoj novih molekularnih metoda u istraživanju mikrobnog biodiverziteta i mikrobne biotehnologije, posebno u procesima kruženja ugljika u prirodi.

U okviru programa bit će održana i eksperimentalna radionica za učenike pod nazivom “Metode izolacije eDNA”. Voditeljice radionice su dr. sc. Jasmina Kamberović, vanredna profesorica, i Ena Nezirović, asistentica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Radionica će biti održana istog dana, od 12:30 do 16 sati, u Laboratoriji 48b na Tehnološkom fakultetu. Cilj radionice je sticanje eksperimentalnih vještina kod učenika kroz vježbu izolacije okolišne DNK iz vode.

Program je namijenjen zainteresovanim nastavnicima, saradnicima, studentima i prijavljenim učenicima. Prijave su otvorene do 3. juna 2026. godine do 16 sati, putem online obrasca.

Ova aktivnost realizuje se u okviru 31. Ljetnog Univerziteta u Tuzli, a njen cilj je približiti savremena ekološka istraživanja akademskoj zajednici, učenicima i široj javnosti.