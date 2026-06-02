Rimska cesta na Konjuhu među značajnim otkrićima profesorice Imamović

Nedžida Sprečaković
Rimska cesta na Konjuhu jedno je od značajnih otkrića prof. dr. Mersihe Imamović s Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

O ovom otkriću javnost je podsjećena u povodu obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli, kroz predstavljanje naučnih, istraživačkih i društveno značajnih rezultata rada akademske zajednice.

Profesorica Imamović je na području planine Konjuh otkrila rimsku cestu i osmanske karavanske puteve, koji su danas označeni na području općine Kladanj, prema jugoistočnim obroncima Konjuha.

Rimska cesta na Konjuhu ujedno je prvi otkriveni spomenik iz antičkog doba u Kladnju, a drugi takav spomenik na području Tuzlanskog kantona. Otkriće je javnosti predstavljeno kroz performans u okviru Ljetnog Univerziteta u Tuzli 2021. godine.

Ovaj spomenik kulture i historije ima značajnu vrijednost za nauku, ali i za razvoj turizma. Smješten u dubokom šumskom ambijentu Konjuha, u blizini izvora vode i drugih izletišta, lokalitet predstavlja zanimljivo odredište za posjetioce koje privlače historija, priroda i kulturno naslijeđe.

“Ovakvi projekti direktno pozicioniraju Univerzitet u Tuzli kao predvodnika naučne misli u Bosni i Hercegovini kroz direktan terenski rad, povezivanje akademske zajednice sa lokalnim stanovništvom i prevođenje historijskih hipoteza u konkretne materijalne dokaze. Multidisciplinarni istraživački proces pokazuje da Univerzitet u Tuzli može voditi složene istraživačke poduhvate, čime opravdava svoju društvenu odgovornost i ujedno promoviše bosanskohercegovačko kulturno-historijsko naslijeđe”, poručila je profesorica Imamović.

Rad profesorice Imamović pokazuje koliko nauka i naučno istraživanje mogu biti zanimljivi, korisni, zahtjevni i uzbudljivi. Podsjećanje na ovo otkriće povezano je i s Danom Republike Italije, uz naglašavanje važnosti kulturno-historijskog naslijeđa koje svjedoči o različitim periodima prošlosti ovog prostora.