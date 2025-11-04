Vlada TK rasporedila 650.000 KM vjerskim zajednicama i donijela kadrovske odluke

Ali Huremović
Vlada TK rasporedila 650.000 KM vjerskim zajednicama i donijela kadrovske odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama“ za 2025. godinu. Ove godine raspodijeljeno je ukupno 650.000 KM, a prethodno je potvrđeno da su sredstva iz prošlogodišnjeg programa bila namjenski utrošena.

U okviru kadrovskih pitanja, imenovana je Komisija za izbor kandidata za Komisiju za koncesije TK, a prihvaćen je i Aneks Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

Saglasnost za raspisivanje konkursa dobili su Univerzitet u Tuzli za prijem višeg laboranta i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja za prijem višeg stručnog saradnika.

Također su imenovani punomoćnici Skupštine JP Međunarodni aerodrom Tuzla, te utvrđeni prijedlozi za privremene nadzorne odbore Aerodroma Tuzla i Rudnika soli „Tuzla“ d.d.

